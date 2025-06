Spa per famiglie AKI Family Resort Plose | il luogo ideale per fuggire dal caldo e trovare un luna park del benessere adatto a ogni età

Scopri Aki Family Resort Plose, il rifugio ideale per sfuggire al caldo e immergersi in un mondo di benessere pensato per grandi e piccini. Immerso in un bosco sostenibile del Trentino Alto Adige, offre un equilibrio perfetto tra relax, divertimento e cura di mente e corpo. Qui, ogni membro della famiglia trova il suo spazio, rendendo il soggiorno un’esperienza indimenticabile per tutti. Vieni a scoprire il paradiso del benessere familiare!

Un hotel e spa dall'architettura sostenibile immers in un bosco in Trentino Alto Adige, che offre la massima attenzione per la cura di mente e corpo di tutta la famiglia. E per una volta, i bambini e i ragazzi non sono messi da parte, possono fare trattamenti studiati apposta per loro, mentre i genitori si godono momenti di relax meritati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Spa per famiglie, AKI Family Resort Plose: il luogo ideale per fuggire dal caldo e trovare un luna park del benessere adatto a ogni etĂ

