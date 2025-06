Sottocorona e le temperature roventi | fino a sei gradi in più della media Il quadro

L'estate sta facendo sentire tutta la sua potenza, con temperature che superano di gran lunga le medie stagionali. Paolo Sottocorona ci guida attraverso un quadro meteorologico segnato da calore estremo e temperature roventi, che per alcuni territori sono fino a sei gradi sopra la norma. Ma cosa ci aspetta nelle prossime giornate e all'inizio di luglio? Scopriamo insieme le previsioni e i trend climatici più aggiornati.

Sono gli ultimi giorni di giugno, un mese rovente. Che tempo farà in questi giorni e nei primi di luglio? A fare il punto della situazione è Paolo Sottocorona, che si dedica in primis ad un focus sulle temperature della prossima settimana: “Rispetto ai valori media, quelli normali, ci sono dai 3-4 gradi in più al sud, fino a 4-5 o 6 gradi in più sulle zone alpine. Nella giornata di domani si intensifica questa zona più calda sulle Alpi centro orientali e si affaccia una zona sul Mediterraneo, è più fredda, ha temperature al di sotto del normale. Sul Portogallo, sulla Spagna, sulla Francia meridionale abbiamo temperature intorno ai 7, 8, 10 gradi superiori alla media di questa stagione, vuol dire temperature elevatissime. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona e le temperature roventi: fino a sei gradi in più della media. Il quadro

