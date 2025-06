Sostenibilità e creatività nel design della moda | un nuovo paradigma

Benvenuti in un affascinante viaggio tra stile e responsabilità, dove la sostenibilità incontra la creatività nel mondo della moda. In questo nuovo paradigma, designer e consumatori riscoprono l’importanza di un approccio etico e innovativo, trasformando ogni capo in un’espressione di valori condivisi. Scopri come questa fusione rivoluzionaria sta plasmando il futuro del fashion, aprendo strade insospettate per un’eleganza consapevole e sostenibile.

La wishlist perfetta per iniziare Giugno con classe: moda, accessori e collaborazioni che uniscono creatività, sostenibilità e design, per un’estate da ricordare - Inizia giugno con stile e preparati a vivere un'estate indimenticabile! Le collezioni beachwear e gli accessori da viaggio stanno spopolando, unendo creatività, sostenibilità e design.

? Moda, creatività e sostenibilità si incontrano a Filla con A Brand New World, la sfilata-performance a cura del corso di Fashion Design Biennio Accademia Bologna. Abiti realizzati con materiali di recupero, riuso e upcycling per ripensare il nostro rapporto Vai su Facebook

