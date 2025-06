Sos afa giorni da bollino rosso Salgono gli accessi negli ospedali | Attenzione a bimbi e anziani

L’ondata di caldo incessante e i giorni da bollino rosso stanno mettendo a dura prova le strutture ospedaliere, con un aumento preoccupante di accessi tra anziani e bambini. La disidratazione e le infezioni urinarie sono in aumento, evidenziando l’importanza di prevenire e riconoscere i sintomi precocemente. È fondamentale agire prontamente per proteggere le fasce più vulnerabili, perché la salute non può aspettare.

di Manuela Plastina Il protrarsi ormai da giorni del gran caldo inizia a far vedere gli effetti anche sui pronto soccorso: ci sono stati i primi casi di anziani disidratati, con febbre e infezioni urinarie. "Sintomi tipici del caldo prolungato – spiega il dottor Gianfranco Giannasi. direttore Area Urgenza Emergenza della Asl Toscana Centro e del pronto soccorso di Torregalli -. Gli anziani, come i bambini, sentono meno la sete: tendono dunque a bere poco e a non compensare il sudore e la disidratazione, con conseguenze anche gravi sul fisico". Le persone che in queste ore si stanno iniziando a rivolgere ai pronto soccorso hanno febbre alta e infezioni urinarie, "prime conseguenze della disidratazione" conferma Giannasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos afa, giorni da bollino rosso. Salgono gli accessi negli ospedali: "Attenzione a bimbi e anziani"

