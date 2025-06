Sorpreso con una stecca da biliardo dopo una lite per un posteggio | assolto 71enne

In un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una spirale di tensione e accuse ingiuste, la giustizia ha deciso di fare chiarezza. Il 71enne di Raffadali, coinvolto in una lite per un posteggio e trovato in possesso di una stecca da biliardo, è stato assolto perché "il fatto non sussiste". Un esempio di come la verità possa prevalere, restituendo serenità e giustizia a chi si trova ingiustamente sotto processo.

Assoluzione perch√© il fatto non sussiste: il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, ha scagionato un 71enne di Raffadali, finito sotto processo con l'accusa di avere portato senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione un'arma impropria, ovvero una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

