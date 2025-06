Sorpreso al parco Ducale con la fidanzata che aveva aggredito pochi giorni prima | arrestato 42enne

Giovedì sera, il dramma si è consumato al Parco Ducale, quando un uomo di 42 anni, già arrestato pochi giorni prima per aver aggredito la fidanzata di 22 anni, è stato nuovamente fermato mentre brutali violenze erano in atto. Un passante, attirato dalle urla, ha tempestivamente chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul luogo. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della solidarietà e della pronta reazione in situazioni di emergenza.

Era stato arrestato solo alcuni giorni fa per lesioni personali nei confronti della fidanzata di 22 anni. Erano stato un passante, sentendo le urla dalla strada, ad avvertire le forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato mentre era in corso un vero e proprio pestaggio della donna. Giovedì sera il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

