Soroptimist Club Padova partecipa con una donazione al progetto di Cohousing del Comune

Il Soroptimist Club Padova si unisce con entusiasmo all’impegno del Comune di Padova, contribuendo con una donazione al progetto di cohousing “Coabitare per l’autonomia”. Questa iniziativa mira a creare soluzioni abitative condivise e sostenibili, offrendo speranza e autonomia alle fasce più fragili della popolazione. Un passo concreto verso una comunità più inclusiva, dimostrando che insieme si può costruire un futuro più giusto e solidale.

Il Comune di Padova è da tempo impegnato nel trovare soluzioni all’emergenza abitativa che interessa anche la nostra città con una particolare attenzione alle fasce di fragili della popolazione. Tra queste iniziative c’è il progetto “Coabitare per l’autonomia” che ha l’obiettivo di favorire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

