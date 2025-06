Sono rimasta paralizzata dopo il morso di una zecca la malattia ha distrutto il mio sistema immunitario | la storia dell’influencer Maria Palen

Lo spirito di Maria Palen, influencer e atleta californiana, si è rivelato più forte della malattia. Dopo un anno di sfide e sofferenze, sta finalmente riscoprendo la gioia di muoversi di nuovo, passo dopo passo. La sua storia ci ricorda che, anche nelle difficoltà più profonde, la speranza e la determinazione possono aprire nuove strade verso la guarigione. Lo...

Ormai più di un anno fa è stata morsa da una zecca e ha contratto una malattia che l’ha lasciata parzialmente paralizzata. Adesso Maria Palen, fitness influencer della California, sta tornando di nuovo a camminare. “Ecco come ho perso un anno della mia vita”, aveva spiegato, a settembre 2024, in un video su Instagram in cui illustrava i suoi sintomi. La strada della riabilitazione è ancora lunga, ma pian piano sta notando miglioramenti. Lo scorso dicembre è riuscita a muovere leggermente una della due gambe. “ Nell’ultimo mese abbiamo visto i maggiori progressi. Riesco a fare passi laterali”, ha riferito a People, aggiungendo però di non essere in grado di piegare le ginocchia perché i suoi quadricipiti sono ancora fuori uso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono rimasta paralizzata dopo il morso di una zecca, la malattia ha distrutto il mio sistema immunitario”: la storia dell’influencer Maria Palen

