Sono di Camporeale vicino Corleone Così il pastore furbo estorceva rubava terre e sfruttava i lavoratori

Nel cuore di Camporeale, un piccolo paese siciliano che ha saputo trasformare le sue ombre in un marchio distintivo, si svolge una vicenda che rivela le profonde radici della illegalità e del sopruso. Il caso di un pastore furbo, oggi agli arresti domiciliari, mette in luce come il territorio possa diventare teatro di sfruttamento e intimidazioni legate a un passato oscuro. La storia di questa comunità ci invita a riflettere sulla lotta tra legalità e illegalità.

Oggi il 49enne si trova agli arresti domiciliari proprio a Camporeale, il piccolo comune siciliano che ha saputo usare come brand in odore di mafia per intimidire in una vicenda che intreccia soprusi, illegalità diffusa, sfruttamento e suggestioni mafiose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sono di Camporeale, vicino Corleone". Così il pastore "furbo" estorceva rubava terre e sfruttava i lavoratori

In questa notizia si parla di: camporeale - sono - vicino - corleone

Sono di Camporeale, vicino Corleone. Così il pastore furbo estorceva rubava terre e sfruttava i lavoratori; Sequestrati beni per oltre 300mila euro al pastore che minacciava gli agricoltori mantovani; Sequestri per 300mila euro al pastore che terrorizzava gli agricoltori.

Sequestri per 300mila euro al pastore che terrorizzava gli agricoltori - MANTOVA Terreni agricoli altrui invasi dalle sue greggi senza alcun ritegno e minacciando i proprietari (con la ormai famosa frase “io sono di ... Scrive vocedimantova.it

“Sono di Corleone”: così il pastore minacciava gli agricoltori per far pascolare il suo gregge - Agli agricoltori della zona diceva: “Sono di Camporeale, vicino Corleone”, e con questo facendo intendere che a nessuno conveniva lamentarsi. Come scrive milano.repubblica.it