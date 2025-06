Sondaggio Pagnoncelli tonfo per Pd e M5s | quanto perdono in un mese

Negli ultimi mesi, il panorama politico italiano ha assistito a una crescita significativa del centrodestra, guidato da Fratelli d’Italia. Tuttavia, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle continuano a perdere terreno, come evidenziato dall’ultimo sondaggio Ipsos. Quanto perdono in un solo mese? Scopriamo i dettagli di questa flessione e le possibili implicazioni per le prossime sfide elettorali.

Se il centrodestra, con FdI in prima fila, registra un balzo importante nell'ultimo mese, lo stesso non può dirsi per i due principali partiti di opposizione, Pd e M5s, che invece devono fare i conti con dei cali non trascurabili. Questo quanto emerge dal sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Il partito di Giorgia Meloni, in particolare, cresce dello 0,9 rispetto alla rilevazione dello scorso 29 maggio e si porta così al 28,2% dei consensi. Al secondo posto i dem di Elly Schlein, che invece lo 0,9 lo perdono, scendendo al 21,4. Ancora più importante il calo dei pentastellati di Giuseppe Conte, che invece perdono l'1,3 e si portano al 13,3%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Pagnoncelli, tonfo per Pd e M5s: quanto perdono in un mese

