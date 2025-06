Sondaggio Ipsos | Pd e M5s in picchiata Salvini e Meloni volano | così il governo gongola – I dati

Un mese in politica può cambiare tutto: i sondaggi Ipsos per il Corriere della Sera mostrano un Pd e M5S in calo vertiginoso, mentre Salvini e Meloni rafforzano la loro posizione. La maggioranza di governo sembra consolidarsi, lasciando le opposizioni a inseguire. Una fotografia di un panorama in evoluzione, dove le tensioni internazionali e le strategie politiche plasmano il futuro dell’Italia. Ma cosa ci riserva il prossimo mese?

Un mese in politica è un’eternità. Lo sanno bene Pd e Movimento 5 Stelle, che dal 29 maggio al 26 giugno sono precipitati nelle intenzioni di voto lasciando ampio spazio alla maggioranza di governo di consolidarsi e anzi allungare. È il nuovo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera a fotografare una situazione che, sebbene senza sconvolgimenti imprevedibili, è ben diversa rispetto a trenta giorni fa. Guerra in Iran, tensioni internazionali, riarmo, referendum caduti nel vuoto: tutti argomenti di dibattito e di scontro politico che avrebbero fatto il gioco del centrodestra. La crescita del centrodestra: tutti in positivo e cresce il gradimento per la premier. 🔗 Leggi su Open.online

