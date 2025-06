Sondaggi politici FdI torna sopra il 30% mentre il Pd perde terreno

I sondaggi politici rivelano un quadro in evoluzione nel panorama italiano: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni consolida la sua leadership, superando il 30%, mentre il Partito Democratico di Elly Schlein perde terreno. La campagna referendaria sembra aver influito sui consensi del Pd, che ora fatica a mantenere gli effetti di questa spinta. Sul podio, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe...

I sondaggi politici mostrano come la fiducia degli elettori in Fratelli d’Italia sia ancora altissima: il partito della premier Giorgia Meloni conquista un decimale (+0,1%) salendo al 30,3%; Perde terreno il Partito Democratico di Elly Schlein, che con il -0,4% cala al 22,6%. Pare che per il Pd la spinta ai consensi incassata dalla campagna referendaria sia giĂ finita. Per completare il podio, si segnala come il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte viva da settimane un periodo di bonaccia elettorale, rimanendo fermo al 12,2%. Chi sale e chi scende nei sondaggi oggi. La rilevazione che vi proponiamo indica l’andamento medio delle ultime 2 settimane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it