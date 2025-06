Sondaggi politici boom del centrodestra che stacca le opposizioni | chi cresce e chi crolla

In un panorama politico in fermento, i sondaggi Ipsos svelano un centrodestra in forte ascesa, con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che conquistano consensi mentre PD e M5S perdono terreno. Questa dinamica amplia il divario tra maggioranza e opposizione, influenzando le prospettive future del governo e dell'assetto politico italiano. Ma quali saranno le ripercussioni di questa crescita? Scopriamolo nel dettaglio.

Guadagnano voti Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia; perdono terreno Pd e M5s. Basta questo, con una sostanziale stabilità delle altre forze dell'opposizione, per allargare parecchio il distacco tra centrodestra e minoranza. Lo rivela il nuovo sondaggio politico di Ipsos, che poche settimane fa aveva mostrato un calo della destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, boom del M5s mentre tutto il centrodestra perde voti - Secondo gli ultimi sondaggi politici, il Movimento 5 Stelle registra un boom, guadagnando oltre mezzo punto e superando gli altri partiti.

