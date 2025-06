Sondaggi Meloni ai massimi da un anno mentre l’opposizione frana | Il campo largo perde il 2,2%

I sondaggi di giugno rivelano un panorama politico in fermento: Meloni al massimo da un anno, mentre l'opposizione cede terreno con il campo largo che perde il 22%. La crescente tensione internazionale, tra conflitti e protagonisti come Trump, sembra rafforzare il centrodestra, con Fratelli d’Italia in evidenza. Un trend che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici italiani nei prossimi mesi. Ma cosa ci riserverà il futuro?

Nel mese di giugno, le intenzioni di voto rilevate da Ipsos per il Corriere della Sera indicano una crescita complessiva del centrodestra, mentre si registra un calo nelle principali forze di opposizione. A influenzare l’elettorato, secondo l’ad di Ipsos Nando Pagnoncelli, è il contesto internazionale, dal conflitto tra Israele e Iran alle tensioni nei vertici internazionali con la partecipazione di Donald Trump. Fratelli d’Italia guadagna quasi un punto percentuale e si attesta al 28,2%, il valore più alto registrato nell’ultimo anno. Crescono anche gli alleati di governo: la Lega sale all’8,8% (+1 punto) e Forza Italia si porta all’8,4% (+0,6%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, Meloni ai massimi da un anno mentre l’opposizione frana: “Il campo largo perde il 2,2%”

