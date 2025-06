Solo Sikoa batte Jacob Fatu e impone le sue regole per un rematch | Prima chiedi scusa

Il PLE¬† Night of Champions ¬†ha visto accadere l‚Äôimpensabile: Solo Sikoa ha sconfitto Jacob Fatu, conquistando il titolo di Campione degli Stati Uniti. Una sorpresa che i fan non si aspettavano affatto. Ora, Sikoa ha fissato le condizioni per concedere a Fatu un rematch. Durante il post-show di¬† Night of Champions, a Solo √® stato chiesto cosa servirebbe perch√© Jacob possa ottenere una rivincita. La risposta √® stata chiara: Fatu dovr√† prima chiedere scusa e tornare nella famiglia. Solo a quel punto, secondo Sikoa, le cose potranno tornare alla normalit√†. Per lui, le scuse sono la chiave per il rematch. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net ¬© Zonawrestling.net - Solo Sikoa batte Jacob Fatu e impone le sue regole per un rematch:‚ÄúPrima chiedi scusa‚ÄĚ

