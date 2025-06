Solo l’Occidente ha licenza di uccidere | tutte le analisi di oggi si riducono a questi pochi punti

In un mondo dominato da logiche di potere e interessi occidentali, sembra che solo chi appartiene alla "combriccola" occidentale abbia il diritto di decidere chi vivere o morire. Le analisi geopolitiche di oggi si riducono a pochi assiomi: se sei nato in un luogo "inospitale" come Palestina, Iran, Ucraina o Libia, le possibilità di sopravvivenza sembrano drasticamente ridotte. La domanda è: fino a quando continueremo a tollerare queste ingiustizie?

di Barbara Pettirossi Abbiamo capito. Solo se fai parte della combriccola occidentale hai la licenza di uccidere. Tutte le analisi geopolitiche dell'oggi, con buona pace degli studiosi seri che sempre ringraziamo, si riducono drammaticamente a una manciata di assiomi. 1. Se hai la sfortuna di essere nato in posti come la Palestina, o l'Iran, o l'Ucraina, o la Libia, o in qualche altro luogo "inospitale", hai un'alta probabilitĂ di essere bombardato, affamato, usato come avamposto strategico, di diventare merce di scambio grazie anche al caos secolare che i ricchi bianchi democratici hanno creato nel tuo paese.

