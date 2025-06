Soldi in cambio della partecipazione a 4 ristoranti di Alessandro Borghese | Attenzione è una truffa non date denaro

Attenzione ristoratori! Circola una truffa che promette il coinvolgimento nel celebre programma di Alessandro Borghese in cambio di denaro, ma si tratta di un inganno. Sky e Banijay Italia hanno lanciato l’allarme: non lasciatevi ingannare! La vostra partecipazione è gratuita e ufficiale. Restate vigili, per evitare di cadere vittima di questi truffatori e proteggere il vostro lavoro e la vostra reputazione.

La denuncia da parte di Sky e Banijay Italia. Alcuni truffatori starebbero contattando i ristoratori proponendo loro di partecipare al programma 4 ristoranti di Alessandro Borghese in cambio di soldi: "Fate attenzione, è una truffa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

