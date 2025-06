Sold out per l’Orchestra sinfonica siciliana al teatro dell’Efebo la Fondazione Agrigento 2025 | La città ha risposto

Un successo travolgente per l’Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro dell’Efebo di Agrigento, che ha fatto il tutto esaurito con un pubblico entusiasta di circa settecento persone. In omaggio a Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, il maestro Srba Dini ha guidato un concerto ricco di emozioni e raffinata musica, celebrando le radici e la vibrante creatività della città. Un evento che resterà impresso nella memoria di tutti, testimoniando l’eccezionale fermento culturale in atto.

Omaggio ad Agrigento capitale italiana della cultura 2025 dell’Orchestra sinfonica siciliana al teatro dell’Efebo dove si è esibita in concerto. Ricco il repertorio eseguito dall’orchestra diretta dal maestro serbo, Srba Dini?, i circa settecento spettatori si sono allietati con i brani dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

