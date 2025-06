Soelia conti in ordine | Bilancio in attivo

Il bilancio 2024 di Soelia si chiude in attivo, con un utile di 157 mila euro e un EBITDA di quasi 2 milioni di euro, segnando un risultato economico in forte crescita. Durante il consiglio comunale di giovedì 26 giugno, Alfonso Ponticelli ha illustrato i numeri più significativi, mentre il sindaco Andrea Baldini ha sottolineato come questo risultato rappresenti un passo importante per la città , rafforzando la fiducia nel futuro e nelle capacità dell’azienda di contribuire allo sviluppo locale.

Si chiude con un utile di 157 mila euro il bilancio 2024 di Soelia e un Ebtda (l'acronimo è uno dei valori più comunemente usati per valutare la redditività di un'azienda) positivo per quasi 2 milioni di euro. Questi i numeri più significativi illustrati da Alfonso Ponticelli durante il consiglio comunale argentano tenutosi giovedì 26 giugno. "Il bilancio 2024 è un bilancio rilevante – sottolinea il sindaco Andrea Baldini (nella foto) – perché riepiloga un'importante operazione che è la vendita delle reti del gas e di una partecipazione Sinergas precedentemente acquisita dalla liquidazione di Soenergy.

