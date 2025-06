Social vietati agli under 16 | l’Australia fa scuola L’Italia potrebbe adottare una legge simile

In un mondo sempre più connesso, la protezione dei giovani nei social media diventa una priorità. L’Australia ha preso una decisione rivoluzionaria, vietando l’accesso ai social network ai minori di 16 anni, ponendo un esempio che l’Italia potrebbe seguire. Mentre i bambini affrontano le sfide di un digitale senza limiti, è fondamentale riflettere su come garantire il loro benessere online, anche attraverso nuove leggi e sensibilizzazione.

Nell’era moderna della digitalizzazione, anche i più piccoli sono ossessionati dall’uso dei social network. Per loro sta diventando sempre più difficile immaginare un mondo senza dispositivi mobili e piattaforme capaci di metterli reciprocamente in contatto. Eppure l’Australia ha scelto di invertire la rotta: da dicembre i minori di 16 anni non potranno più accedere ai social come Tik Tok, Twitter, Snapchat, Facebook, Reddit e X. Nonostante ciò, la stesso parametro non coinvolgerà YouTube, il social media che Google Australia descritto come «una piattaforma con contenuti gratuiti e di qualità». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Social vietati agli under 16: l’Australia fa scuola. L’Italia potrebbe adottare una legge simile

«Vieteremo ai 15enni di comprare coltelli online»: la stretta di Macron che insiste sui social vietati ai ragazzini: «L’Ue si muova» - Dopo l'aggressione drammatica di Nogent, Emmanuel Macron annuncia una svolta decisa: vietare ai 15enni di acquistare coltelli online, rafforzando le restrizioni sui social e imponendo sanzioni rigorose.

