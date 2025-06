Social adolescenti e rischi invisibili | dalle denunce dei genitori in Francia contro TikTok alle strategie per difendere i ragazzi da disturbi alimentari dipendenza digitale fake news e manipolazione politica

In un mondo sempre più connesso, i social media rappresentano un doppio filo tra opportunità e pericoli invisibili per gli adolescenti. Dalle denunce dei genitori in Francia contro TikTok alle strategie di tutela contro disturbi alimentari, dipendenza digitale, fake news e manipolazione politica, è essenziale capire come proteggere i giovani in questa nuova era digitale. Solo con consapevolezza e azioni mirate possiamo garantire un percorso sicuro verso l’età adulta.

Un adolescente scorre TikTok, un genitore si preoccupa, un algoritmo decide cosa vedere: la nuova educazione sentimentale passa dallo schermo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: tiktok - social - adolescenti - rischi

