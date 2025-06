Soccorso in mare diritti umani e accoglienza | giornata di dibattito di Cgil e Anpi

Un mare di speranza: un’occasione per riflettere sui diritti umani e sulle sfide dell’accoglienza nel contesto marittimo. Venerdì, nel suggestivo scenario del Museo della Marineria di Cesenatico, la Cgil e l’Anpi hanno promosso un dibattito che ha acceso i riflettori su un tema cruciale, con Pietro Bartolo, medico simbolo di solidarietà, come protagonista indiscusso. Questa giornata ci invita a non dimenticare mai che ogni vita conta e che l’umanità deve essere al centro delle politiche di salvataggio e integrazione.

“Un mare di speranza” è il titolo della giornata di riflessione, che si è svolta venerdì nella cornice del Museo della Marineria e dell’area attigua, promossa dalla Cgil Forlì-Cesena e dall'Anpi di Cesenatico. Protagonista indiscusso della giornata è stato Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

