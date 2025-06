smettiamola di compiacere chi ci tratta da nemici fermiamo la nuova moschea di roma

Smettiamola di compiacere chi ci tratta da nemici. La nuova Moschea di Roma, con i suoi 30mila metri quadrati e una capienza di 12mila fedeli, sarà la più grande d'Europa. Un simbolo di convivenza e apertura, che rafforza il ruolo di Roma come città di tutte le religioni. È ora di sostenere questa grande opportunità di inclusione e dialogo, perché la vera forza sta nell'unione delle diversità.

I 30mila metri quadrati disuperficie e una capienza fino a 12mila fedeli contemporaneamente. Senza ombra di dubbio la più grande Moschea d'Europa, vanto di Roma, che non solo mantiene saldo il ruolo di centro nevralgico del Cristianesimo, ma che vuole proporsi come città pronta ad accogliere tutte le religioni. Questo è lo stato dell'arte, perché quella Moschea c'è da trent'anni (anche grazie ad un cospicuo finanziamento giunto dall'Arabia Saudita) ed è motivo di orgoglio per l'Italia intera, nazione tollerante (innanzitutto grazie agli italiani) ed ospitale come poche al mondo. E allora, forti di questa condizione unica in Europa, possiamo dire che non ci piace la nuova Moschea in costruzione a Centocelle: la capitale d'Italia garantisce già in modo impeccabile a residenti e turisti di religione islamica un ruolo sontuoso di preghiera, nella zona nobile della città (Parioli), noto e visibile a tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it