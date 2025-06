Smentiti sul valore del Meazza i comitati ci riprovano con la data del vincolo Ma è già chiarita

Nonostante le recenti conferme degli esperti del Politecnico e della Bocconi sulla validità della stima dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla possibile vendita del Meazza e della Grande funzione urbana San Siro, i sostenitori del sì non mollano. Con toni sempre più accesi e strategie ripetute, cercano di rimettere in discussione anche la data del vincolo, ma i fatti sembrano essere ormai chiari e definitivi. Resta da capire solo come si evolveranno le prossime mosse in questa intricata partita.

Non contenti della bella randellata nei denti rimediata da parte degli esperti del Politecnico e della Bocconi, che hanno confermato la correttezza della stima effettuata dalla Agenzia delle entrare per la (possibile) vendita a Inter e Milan del Meazza e di parte della “Grande funzione urbana San Siro”, i pasdaran del “Sì Meazza” e accoliti, guidati dall’ayatollah evidentemente sull’orlo di una crisi di nervi Luigi Corbani, Gran Visir del bene pubblico regolarmente smentito dai fatti, hanno tirato fuori dal cilindro un altro coniglio. A loro dire vincente: la retrodatazione del calendario. Andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Smentiti sul valore del Meazza, i comitati ci riprovano con la data del vincolo. Ma è già chiarita

