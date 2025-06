Sky Cinema Jurassic World | maratona dei film cult e dietro le quinte esclusivi in streaming NOW

Preparati a un viaggio nel tempo e nell’avventura con Sky Cinema Jurassic World: la maratona dei film cult e contenuti esclusivi in streaming now! In vista dell’attesissimo nuovo capitolo, “Jurassic World – La Rinascita”, Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA JURASSIC WORLD, un regno dedicato ai dinosauri e alle emozioni più grandi. Scopri dietro le quinte e approfondimenti unici, per vivere ogni istante come se fossi sul set. Non perderti questa avventura senza precedenti!

In occasione dell'uscita nelle sale del nuovo, spettacolare capitolo Jurassic World – La Rinascita prevista per il 2 luglio, Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA JURASSIC WORLD, un canale interamente dedicato alla saga campione d'incassi che ha riportato in vita i dinosauri sul grande schermo. Impreziosisce la programmazione un esclusivo Dietro le quinte

