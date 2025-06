Skiptrace missione hong kong | trama cast e location del film su 20 mediset

Sei pronto a immergerti in un’avventura ricca di azione, risate e spettacolare Hong Kong? "Skiptrace – Missione Hong Kong" è il film del 2016 diretto da Renny Harlin, che unisce arti marziali, inseguimenti mozzafiato e humor in una buddy movie imperdibile. Con Jackie Chan protagonista, questa pellicola ti porterà nel cuore vibrante di una città dai mille volti, tra humor e adrenalina. La trama, cast e location sono pronti a sorprenderti: scopriamoli insieme!

Il film Skiptrace – Missione Hong Kong rappresenta un esempio di commedia d’azione del 2016 che combina elementi di arti marziali, inseguimenti e humor in stile buddy movie. Diretto da Renny Harlin, noto per successi come Cliffhanger e Die Hard 2, il film vede la partecipazione di uno dei protagonisti più amati nel panorama cinematografico internazionale: Jackie Chan. La produzione coinvolge diverse case di produzione e si distingue per le location spettacolari in cui è stato girato. La durata complessiva è di circa 120 minuti, ed è attualmente disponibile su alcune piattaforme digitali. regia, produzione e interpreti principali del film skiptrace – missione hong kong. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Skiptrace missione hong kong: trama, cast e location del film su 20 mediset

In questa notizia si parla di: film - skiptrace - missione - hong

Skiptrace - Missione Hong Kong; Skiptrace - Missione Hong Kong; Non solo Hong Kong, ma l'intera Cina spicca nello Skiptrace di Jackie Chan.

Skiptrace Missione Hong Kong: trama, cast, location del film in onda su 20 Mediaset - Jackie Chan e Johnny Knoxville in fuga tra Russia, Cina e Hong Kong in una nuova avventura. maridacaterini.it scrive

Skiptrace - Missione Hong Kong - Film (2016) - ComingSoon.it - Missione Hong Kong è un film del 2016 di genere azione, commedia, diretto da Renny Harlin, con Jackie Chan, Johnny Knoxville e Bingbing Fan, della durata di 120 minuti, è disponibile ... Lo riporta comingsoon.it