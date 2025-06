Sinner torna sull’addio a Panichi e Badio | Niente di eclatante a volte si prendono strade differenti

Jannik Sinner, a pochi giorni dal suo debutto a Wimbledon contro Luca Nardi, ha affrontato con sincerità la sua decisione di separarsi da Panichi e Badio. Con un tono equilibrato, il giovane talento ha sottolineato che non si tratta di eventi eclatanti, ma di scelte necessarie nel percorso sportivo. Riconoscendo l'importanza del passato, Sinner ha poi aggiunto: «Il risultato ottenuto a...», lasciando spazio alla sua determinazione per le sfide future.

Jannik Sinner a pochi giorni dal suo esordio a Wimbledon in cui sfiderà Luca Nardi, ha spiegato la scelta di separarsi dal preparatore atletico Umberto Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio: «Non è successo nulla di eclatante. Sono cose che capitano nello sport. A volte bisogna prendere strade differenti come ho fatto io». Il tennista ha ribadito ha riconosciuto il valore del percorso svolto insieme, in particolare il risultato ottenuto a Parigi: «Abbiamo fatto un grande lavoro assieme, la finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, raggiunto grazie a tutta la squadra. Ma ho deciso di fare qualcosa differente». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner torna sull’addio a Panichi e Badio: «Niente di eclatante, a volte si prendono strade differenti»

