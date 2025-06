Sinner spiega perché ha cambiato staff | L’ho deciso dopo Halle niente di eclatante

Jannik Sinner svela i motivi dietro il recente cambio di staff, spiegando che non si tratta di eventi eclatanti ma di scelte dettate dalla volontà di evolversi e migliorare. Dopo aver deciso di separarsi da Marco Panichi e Ulises Badio, il talento italiano sottolinea come ogni decisione sia frutto di un percorso di crescita personale e professionale. Ma cosa ci riserva il suo futuro?

«Non c’è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. Credo ci siano solo dei momenti in cui si deve fare qualcosa di diverso ». Queste le parole di Jannik Sinner al media day di Wimbledon, in cui spiega i motivi dei cambi nel suo staff, ovvero la separazione da Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore atletico e fisioterapista entrati in squadra meno di un anno fa. «Era una cosa già decisa da tempo – ha detto il n.1 al mondo -. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane. 🔗 Leggi su Open.online

