Sinner senza pace cambia lo staff Jannik divorzia da Panichi e Badio È subito derby azzurro a Wimbledon

Jannik Sinner si prepara a un nuovo capitolo, cambiando ancora una volta il suo team nonostante la sua lunga permanenza tra i top dell’ATP. Con il primo grande scoglio di Wimbledon all’orizzonte, il giovane azzurro affronta il numero uno del mondo, pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera e dimostrare che la passione può superare qualsiasi sfida. La sua determinazione lo spingerà a conquistare il successo...

Derby azzurro per Jannik Sinner nel primo incontro di Wimbledon con il numero uno al mondo che martedì incontrerà Luca Nardi. L'altoatesino è ai vertici del raking Atp da 55 settimane, un traguardo sportivo che aumenta di parecchio il suo significato sportivo se si considerano i tre mesi di stop legati alla squalifica patteggiata, ma nonostante abbia raggiunto questa impresa il tennista ha deciso di rivoluzionare ancora una volta il suo staff. Marco Panichi e Ulises Badio non lavorano più per lui. La notizia, confermata dal suo ufficio stampa, è arrivata proprio alla vigilia del torneo di Wimbledon.