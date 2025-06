Sinner intervistato in campo a Wimbledon | Ho sentito che un paio del tuo team sono arrabbiati

Sinner, intervistato in campo a Wimbledon, ha catturato l’attenzione non solo per il suo talento, ma anche per le tensioni che aleggiavano tra il suo team. Quando Jamie Delgado, nel ruolo di giudice di sedia, gli ha posto una domanda maliziosa su alcuni membri del suo staff, la reazione del numero uno al mondo è stata eloquente. Un episodio che svela quanto possa essere complesso il mondo del tennis ai massimi livelli. Continua a leggere.

La reazione del numero uno al mondo a una domanda maliziosa fattagli da Jamie Delgado, che veste i panni del giudice di sedia nel test con Medvedev, fa un certo effetto dopo la rivoluzione nello staff del numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - intervistato - campo - wimbledon

IL SIPARIETTO TRA FLAVIO E JANNIK ? Ad Halle Cobolli si è improvvisato intervistatore e ha fatto alcune domande a Sinner Il quale ha ammesso di preferire il cemento come superficie, ma soprattutto di sciare rispetto al giocare a tennis Sorrisi e mer Vai su Facebook

Sinner intervistato in campo a Wimbledon: Ho sentito che un paio del tuo team sono arrabbiati; Sinner Roland Garros 2025: 'Ho dato tutto, ma stanotte non dormirò bene'; Sinner al Tg1: Non c'è posto più bello di Roma per tornare in campo.

Sinner-Medvedev, cosa si sono detti durante l'allenamento a Wimbledon? VIDEO - Djokovic hanno avuto modo di scambiarsi qualche battuta prima dell'inizio del torneo. Segnala sport.sky.it

Sinner, Vagnozzi sicuro: «Jannik sta bene e le sensazioni per Wimbledon sono positive» - A pochi giorni dal via dell’edizione 2025 di Wimbledon, terzo Slam dell’anno, il team di Jannik Sinner è già a lavoro sui campi in erba dell’All England Club. msn.com scrive