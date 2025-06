Sinner | Il divorzio da Panichi e Badio? Già deciso da tempo Voglio un rapporto di fiducia nel team

Jannik Sinner ha annunciato la sua decisione di cambiare team, desideroso di una relazione più solida e fiduciosa con i suoi collaboratori. Dopo aver riflettuto a lungo, ha scelto di separarsi da Marco Panichi e Ulises Badio, puntando a nuove strategie per affrontare al meglio le sfide future. La scelta, anche se avvenuta in un momento delicato, riflette il suo impegno a crescere e migliorare. Ora, il focus è tutto sulla sua rinascita in campo.

Roma, 28 giugno 2025 – "Ho deciso di cambiare dopo Halle. Nulla di eclatante". Jannik Sinner risponde così, in conferenza stampa a Wimbledon, a chi gli chiede come mai abbia deciso di separarsi dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Certo la scelta dei tempi non è sembrata essere quella migliore, visto l'imminente debutto nel torneo inglese. "Capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione", prosegue il numero 1 del tennis mondiale. E aggiunge: "Al momento non cerco nulla. Qui a Londra ho ben altro a cui pensare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner: “Il divorzio da Panichi e Badio? Già deciso da tempo. Voglio un rapporto di fiducia nel team”

