Sinner e i cambiamenti nello staff | Devo fidarmi come mio papà

Jannick Sinner, pronto a scendere in campo a Wimbledon, ha recentemente deciso di apportare cambiamenti al suo team, rinunciando a Marco Panichi e Ulises Badio. Una scelta che ha sorpreso alcuni, ma che il talento italiano ha spiegato con maturità e trasparenza: “Non c’è una ragione specifica, sono cose che capitano nello sport. La vera domanda ora è…”.

Alla vigilia di Wimbledon Jannick Sinner ha deciso di intervenire sul suo staff rinunciando al lavoro di Marco Panichi e Ulises Badio. Il numero uno al mondo che esordirĂ martedì sull’erba londinese contro l’azzurro Luca Nardi ha spiegato in una conferenza i motivi della sua scelta: “Non è successo nulla di eclatante. Sono cose che capitano nello sport. A volte bisogna prendere strade differenti come ho fatto io. Non c’è una ragione specifica. Abbiamo fatto un grande lavoro assieme, la finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, raggiunto grazie a tutta la squadra. Ma ho deciso di fare qualcosa differente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner e i cambiamenti nello staff: “Devo fidarmi, come mio papà ”

In questa notizia si parla di: sinner - staff - cambiamenti - devo

Monaco calma le acque: “Allarmismi eccessivi su Sinner. Berrettini ha sbagliato con il doppio, andava consigliato dallo staff” - Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, interviene sugli allarmismi eccessivi riguardanti Jannik Sinner e analizza l'errore di Matteo Berrettini nel doppio, suggerendo che avrebbe dovuto ricevere maggior supporto dallo staff.

Sinner dopo il divorzio dallo staff: «Io devo fidarmi, come fa mio papà in cucina»Panichi refrattario alle regole, parlava troppo Vai su X

"Non è successo niente di grave con Panichi e Badio" ? Il commento di Jannik Sinner sul discusso cambio all'interno del suo staff alla vigilia di Wimbledon Vai su Facebook

Sinner e i cambiamenti nello staff: Devo fidarmi, come mio papà ; Sinner e il doppio cambio nello staff: «L'ho deciso dopo Halle, ho bisogno di persone con cui vado d'accordo»; Sinner, la conferenza stampa da Wimbledon in diretta: «Il cambio di team? Bisogna fidarsi, come mio papà in cucina».

Novak Djokovic dice la sua sui cambi nello staff di Jannik Sinner - Novak Djokovic ha speso belle parole sul preparatore e sul fisioterapista che non fanno più parte dello staff di Jannik Sinner e che in passato hanno collaborato anche con il serbo. Riporta msn.com

Sinner spiega i cambi nello staff: “Nessun caso, era il momento di fare qualcosa di diverso” - Un cambio di rotta ponderato, insomma, nel percorso di crescita di un campione che continua a cercare nuovi stimoli per migliorarsi (foto d'archivio) ... Secondo laprovinciadivarese.it