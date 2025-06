Sinner dopo l’addio a Panichi e Badio | Cerco persone di cui mi possa fidare come mio papà

Jannik Sinner, in vista di Wimbledon, sottolinea l'importanza della fiducia nel suo team, un valore fondamentale che ha imparato a coltivare dopo le recenti sfide. Ora, il talento italiano cerca alleati affidabili, onesti e capaci di comunicare efficacemente, per rafforzare un gruppo coeso e vincente. Ma quali sono le caratteristiche essenziali per entrare a far parte di questa cerchia? Scopriamolo insieme, perché il suo team sta cercando persone che possano fare la differenza...

Jannik Sinner ha parlato oggi, 28 giugno, in conferenza stampa alla vigilia di Wimbledon, pronunciandosi sull’importanza della fiducia reciproca nel team. Ma ora cosa cercherĂ Sinner nelle nuove reclute del suo team? Che profilo dovranno avere?. «Cerco persone adatte anche a tutti gli altri componenti della mia squadra, anche come comunicazione, con l’obiettivo che il gruppo funzioni. Cerco persone oneste, e di cui ci si possa fidare, come in tutte le altre situazioni della vita. Per esempio, come il mio papĂ : se un cuoco non fa bene, gli altri intorno in cucina non si sentono benissimo» Forse Panichi e Badio hanno peccato in questo? O non avevano portato armonia?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner dopo l’addio a Panichi e Badio: «Cerco persone di cui mi possa fidare, come mio papà »

