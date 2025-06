Sinner | Cambio del team? Ho deciso di fare qualcosa di diverso

Jannik Sinner, sempre pronto a sorprendere, ha annunciato un audace cambio nel suo team tecnico, scegliendo nuove strade per affrontare le sfide del tennis. Con sincerità e determinazione, il campione italiano spiega che si tratta di un naturale passo evolutivo, un esempio di come anche i grandi atleti sanno adattarsi e reinventarsi. Ora, con rinnovata motivazione, si prepara ad affrontare Wimbledon con una nuova energia e un mindset vincente.

“Non è successo nulla di eclatante. Sono cose che capitano nello sport. A volte bisogna prendere strade differenti come ho fatto io”. Così Jannik Sinner, nella conferenza stampa pre-Wimbledon, commenta la decisione di aver interrotto la collaborazione con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Cambio del team? Ho deciso di fare qualcosa di diverso"

