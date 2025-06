Sinner cambia tutto due licenziamenti prima di Wimbledon | la decisione del numero 1

A pochi giorni da Wimbledon 2025, Jannik Sinner scuote il mondo del tennis con due licenziamenti a sorpresa: il suo preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. Una decisione che ha sorpreso addetti ai lavori e fan, soprattutto considerando la vicinanza del prestigioso torneo. La tempistica delle separazioni solleva interrogativi sulle motivazioni e le possibili ripercussioni per il futuro del talento italiano, lasciando tutti con il fiato sospeso.

A pochi giorni dall’inizio di Wimbledon 2025, la stella del tennis mondiale Jannik Sinner ha deciso di separarsi dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. La notizia fa rumore perchè il tennista è tra i possibili vincitori e ha colto di sorpresa addetti ai lavori e tifosi. Fa riflettere la tempistica dei licenziamenti: intervenire a ridosso del torneo più prestigioso della stagione potrebbe essere un rischio, soprattutto considerando l’importanza della condizione fisica in una competizione come Wimbledon. Lo staff che cambia pelle non è però una novità per il tennista altoatesino, questo addio ricorda un precedente avvenuto lo scorso anno, quando furono allontanati dal team il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore Umberto Ferrara, in seguito al boom mediatico del caso doping. 🔗 Leggi su Quifinanza.it