Sinner al Media day di Wimbledon | Voglio solo pensare a giocare e spiega i motivi del divorzio con Panichi e Badio

Al Media Day di Wimbledon, Jannik Sinner si presenta con determinazione e concentrazione, dichiarando: "Voglio solo pensare a giocare". Il tennista italiano si concentra sul presente, lasciando alle spalle le recenti tensioni legate al divorzio da Ulises Badio e Marco Panichi, i cui ruoli nel suo team si sono conclusi dopo i recenti successi e le sfide. La sua priorità resta la competizione, alimentata dalla voglia di continuare a stupire.

Ulises Badio e Marco Panichi erano entrati nel team di Jannik Sinner a settembre 2024, dopo la positività del tennista al Clostebol. Sinner negli ultimi mesi ha conquistato lo US Open e l'Australian Open ed è arrivato in finale del Roland Garros.

