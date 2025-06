Sinner a Wimbledon potrebbe finalmente resettare la finale di Francia ma resta Alcaraz l’uomo da battere Guardian

Sinner a Wimbledon potrebbe finalmente ritrovare il sorriso e mettere a tacere le delusioni della finale di Parigi, ma resta l’ombra di Alcaraz, l’uomo da battere come sottolinea il Guardian. Dopo il duro stop ad Halle contro Bublik, il talento italiano punta a riscattarsi in un torneo che promette emozioni e sorprese. Riuscirà Sinner a riscrivere la sua storia sul prestigioso prato inglese? La sfida è appena iniziata, e il suo destino è ancora da scrivere.

C'è grande attesa per vedere i campioni del tennis come si comporteranno a Wimbledon. Uno di questi è sicuramente Jannik Sinner, che ha disputato due finali (Internazionali di Roma e Roland Garros, perse entrambe contro Alcaraz) dopo il suo rientro dalla squalifica per doping, ma ad Halle non è riuscito a riconfermarsi campione, perdendo contro la sorpresa Bublik. Sinner ci metterà tempo per digerire la finale di Francia, a Wimbledon è Alcaraz l'uomo da battere. Il Guardian analizza i migliori tennisti che si sfideranno su erba nei giorni seguenti: Nel suo match contro Carlos Alcaraz di tre settimane fa, Jannik Sinner sperava di spuntarla per quella che sarebbe stata una delle vittorie più monumentali della sua carriera.