Jannik Sinner a Wimbledon sceglie la via della sobrietà, spegnendo i rumors e le attese di scandali. La sua decisione di allontanare Panichi e Badio dal team non ha nulla di clamoroso, dimostrando come l’atleta preferisca concentrarsi sulle sfide in campo anziché sui retroscena. In un mondo spesso invaso da polemiche, Sinner mette a tacere ogni voce, confermando il suo stile misurato e deciso. E così, la sua presenza a Londra si conferma all’insegna della calma e della determinazione.

Sinner a Wimbledon minimizza e mette a tacere rumors, retroscena e supposizioni delle ultime ore. E delude chi si aspettava scoop e scandali sull’uscita di scena di preparatore atletico e fisioterapista del suo staff, insieme a lui dal settembre del 2024. Panichi e Badio fuori? Niente di eclatante. Proprio così dunque: stando a quanto riferisce tra gli altri Italpress, non ci sarebbe « niente di eclatante » dietro la decisione di Jannik Sinner di chiudere il rapporto con il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. Lo assicura lo stesso numero 1 del tennis maschile in conferenza stampa nel media day a Wimbledon, rispondendo alle domande dei cronisti sulla nuova rivoluzione nello staff tecnico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner a Wimbledon butta acqua sul fuoco e delude chi si aspettava scoop e scandali: Panichi e Badio fuori dal team? Niente di eclatante

