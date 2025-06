Single per legittima difesa | la frecciata di De Martino che non sfugge

Stefano De Martino torna a scuotere il gossip estivo con una frecciata di legittima difesa, dimostrando ancora una volta di sapersi destreggiare tra candore e ironia. Le voci di flirt e indiscrezioni sembrano sfiorarlo senza scalfirlo, anzi, lui risponde con stile e disinvoltura, lasciando tutti a bocca aperta. La sua battuta, pungente e senza paura, conferma che anche in un mare di pettegolezzi può mantenere il suo equilibrio, pronto a voltare pagina.

Stefano De Martino √® ancora una volta protagonista del gossip estivo. Da settimane si rincorrono voci su presunti flirt con diverse donne, alimentate da foto rubate, indiscrezioni e post social. Ma il conduttore, ormai abituato a stare al centro dell'attenzione, ha deciso di mettere un punto e di¬†intervenire in prima persona¬†con il suo solito fare misto¬†di ironia e disinvoltura. Infatti, nella puntata di "Affari tuoi" andata in onda venerd√¨ 27 giugno, il concorrente pugliese Antonio Mansueto si √® definito ‚Äúsingle per scelta‚ÄĚ. √ą l√¨ che Stefano ha colto l'occasione per scherzare sulla sua situazione sentimentale: ‚ÄúL'amore √® imprevedibile? Lei √® single per scelta, mentre io sono single per legittima difesa‚ÄĚ, ha detto con un sorriso, riprendendo una battuta che aveva gi√† usato in passato ‚Äď e che, in realt√†, √® una citazione dell'amico Francesco Paolantoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it