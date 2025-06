Sindacati nasce l’organizzazione bilaterale Ob Italia

In un panorama lavorativo in continua evoluzione, nasce OB Italia – Organizzazione bilaterale italiana, un nuovo soggetto che unisce otto sigle rappresentative di datori di lavoro e lavoratori. Questo innovativo organismo mira a rafforzare le relazioni tra le parti sociali, promuovendo occupazione qualificata, sviluppo delle capacità individuali e un incremento della competitività nazionale. Con OB Italia, si apre una strada verso un mercato del lavoro più equo, dinamico e sostenibile.

Un nuovo soggetto nazionale prende forma nel mondo del lavoro. Dall’impegno e dalla visione comune di 8 sigle, nasce OB Italia – Organizzazione bilaterale italiana, con l’obiettivo di condividere un quadro di relazioni fra associazioni datoriali e dei lavoratori che favorisca il diritto al lavoro, creando una occupazione qualificata che consenta al singolo di affermare le proprie capacità e conseguentemente di migliorare la competitività delle imprese, adempiendo così al dovere di contribuire al progresso materiale e spirituale della società, per il quale il lavoro è indispensabile. Un percorso sancito a Roma dai rappresentanti di Aifos, Assoesercenti, Confimprese Italia, Italpmi, UCI – Unione Coltivatori Italiani, Unci – Unione delle Cooperative Italiane, Valitalia pmi, Fesica, che hanno indicato alla guida di OB Italia, il presidente Gennaro Scognamiglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: organizzazione - nasce - bilaterale - italia

e uniscono le forze per alleviare le sofferenze dei pazienti di Gaza: 17 pazienti e 52 accompagnatori sono stati evacuati in Italia con il supporto del Meccanismo europeo di protezione civile e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L'UE continuerà Vai su Facebook

Nasce OB Italia, il nuovo soggetto bilaterale per il mondo del lavoro; Dall’Italia al Belgio: così la Nato addestra 2mila militari ucraini; Piano Mattei, nasce “Villaggio Italia”: istruzione e imprese il 12 e 13 febbraio al Cairo.

Novità nel mondo sindacale: nasce l’organizzazione bilaterale OB Italia - Organizzazione bilaterale italiana: presidente Gennaro Scognamiglio ... Scrive strettoweb.com

Nasce l'Associazione della Gioventù del Kazakistan in Italia - L'Associazione della Gioventù del Kazakistan in Italia nasce allo scopo di migliorare la cooperazione culturale tra Italia e Kazakistan, ma anche per fungere da megafono per la piccola ma ... Segnala ilgiornale.it