Sigfrido Ranucci Giletti e Sottile spengono la polemica | Ma quale censura?

Sigfrido Ranucci, Giletti e Sottile smorzano le polemiche sulla presunta censura, chiarendo che il taglio di Report non riguarda solo il loro programma. La verità , emergente dalle parole di Sottile, è che la riduzione delle puntate coinvolge tutto il panorama dell’approfondimento televisivo, dimostrando come spesso le questioni siano più complesse di una semplice polemica. Un dibattito aperto che invita a riflettere sull’indipendenza dell’informazione italiana.

Sigfrido Ranucci si lamenta del taglio di Report? Viene smentito a tempo record dai suoi stessi colleghi in Rai. " Anche il mio programma è stato tagliato, faremo delle puntate in meno anche noi, e quindi non è solo un programma. Secondo me l’errore che si fa in questi casi è personalizzare la questione. È un problema che riguarda tutti i programmi dell’approfondimento, quindi me, Report, Giletti, Presa Diretta ", ha spiegato Salvo Sottile, poco dopo la presentazione dei palinsesti tv. "Siamo tanti i programmi toccati da questo intervento della Rai - ha proseguito Salvo Sottile - e ovviamente il dispiacere è per tutti quelli che lavorano con noi, per i colleghi giornalisti che sono nei programmi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it