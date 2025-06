Sicurezza Spadoni Lega - LpRa | Ravenna non è più una città tranquilla Serve una pianificazione strategica

In un contesto cittadino sempre più complesso, la sicurezza a Ravenna diventa una priorità fondamentale. Il consigliere comunale Gianfranco Spadoni (Lega - Lista per Ravenna) evidenzia alcune perplessità sulla scelta dell’assessore Eugenio Fusignani, sottolineando l’importanza di una pianificazione strategica efficace. Solo attraverso un impegno condiviso e mirato possiamo garantire una città più tranquilla e sicura per tutti.

Sicurezza, il consigliere comunale Gianfranco Spadoni (Lega- Lista per Ravenna) avanza qualche perplessità in merito all'assessorato, che nella composizione della nuova giunta vede riconfermata la figura di Eugenio Fusignani. "Dopo avere preso visione dell'assegnazione delle deleghe conferite dal.

