Sicurezza e incidenti sul lavoro convegno del sindacato Ugl | Inaccettabile parlare di fatalità

La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, ma purtroppo ancora oggi si registrano incidenti che mietono vittime e feriti. Durante il convegno del sindacato UGL, è emerso con fermezza: parlare di fatalità è inaccettabile. La tutela dei lavoratori richiede impegno, prevenzione e responsabilità condivise. In Emilia-Romagna, come nel resto d’Italia, bisogna agire subito per cambiare rotta e garantire a ogni operatore il diritto di tornare a casa sano e salvo.

“Siamo ancora lontani da garantire quello che dovrebbe essere un elemento assodato nel rapporto tra vita e lavoro, la sicurezza di andare a svolgere la propria attività lavorativa e tornare a casa così come si era partiti. Senza incidenti. Senza il pericolo di perdere la vita. In Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

