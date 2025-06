Sicurezza a Savignano Montemaggi FdI | Non basta elencare regolamenti e protocolli Certe zone sono ancora lasciate al degrado

senso di insicurezza cresce ogni giorno. È inaccettabile che alcune zone della nostra comunità siano ancora abbandonate al degrado, mettendo a rischio la sicurezza di chi ci vive. Come cittadina, madre e consigliera comunale, mi impegno a chiedere azioni concrete e efficaci. La tutela dei nostri figli e del nostro futuro non può aspettare: è il momento di agire per rendere Savignano un luogo sicuro e dignitoso per tutti.

Lo dico da madre, da cittadina e da consigliera comunale: quello che è accaduto a Savignano mi ha sconvolta. Da giorni penso a quella ragazza, al suo terrore, a una vita che rischia di essere segnata per sempre. Penso ai suoi genitori, alla sua famiglia. Anch’io sono madre di tre figli, e il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

