Sicilia il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno indagato per corruzione L’opposizione | Venga a riferire in aula

La Sicilia si trova di fronte a una crisi politica senza precedenti, con il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, sotto inchiesta per corruzione. La richiesta di trasparenza arriva dall'opposizione, che insiste affinché il parlamento si pronunci chiaramente sulla vicenda che coinvolge i suoi collaboratori. È giunto il momento di fare chiarezza e ristabilire la fiducia nelle istituzioni regionali, perché il futuro della Sicilia merita risposte sincere e decisive.

"È venuto il momento per il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, di riferire al parlamento della vicenda che lo riguarda e che investe i suoi collaboratori ": è la richiesta di Antonello Cracolici, presidente della commissione antimafia della Regione Sicilia. Il sollecito arriva dopo che giovedì il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha chiesto il passo indietro di Marcella Cannariato, vice presidente della Fondazione Dragotto, moglie del patron di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, e indagata nella stessa inchiesta che coinvolge il meloniano presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. L'inchiesta della procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, crea adesso riverberi nel mondo politico, che finora si era espresso solo per manifestare solidarietà , rischiando di diventare una vera e propria valanga per il presidente dell'Assemblea regionale.