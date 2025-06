Siamo in 200mila il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban sui cartelli col rossetto | al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg

In un vibrantissimo corteo a Budapest, con oltre 200mila partecipanti, Elly Schlein ha sfidato le restrizioni di Viktor Orban, portando un messaggio di libertà e diritti umani. Tra cartelli col rossetto e voci di protesta, la manifestazione si è trasformata in una potente battaglia per l’uguaglianza, dimostrando che l’amore e l’identità non si possono vietare né cancellare. La lotta continua, perché i diritti sono di tutti.

“Siamo qui per la libertà e la democrazia. Tu non puoi vietare l’amore per legge. Non puoi cancellare l’identità delle persone, il nostro corpo, siamo persone abbiamo diretti”. A parlare è la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che a Budapest ha partecipato al Pride nel pomeriggio di oggi. La manifestazione, che ha richiamato migliaia di persone e politici provenienti da tutta Europa, ha di fatto sfidato il divieto che era stato importo dal premier ungherese Viktor Orban. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Siamo in 200mila”, il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban (sui cartelli col rossetto): al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg

