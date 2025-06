Si incontrano casualmente in piazza il litigio tra ex degenera | 55enne in ospedale per accertamenti

Un incontro fortuito in piazza si trasforma in un episodio di violenza tra ex conviventi: una lite che, per motivi futili, si conclude con una colluttazione e un 55enne finisce in ospedale per accertamenti. Un episodio che evidenzia quanto siano fragili le relazioni e quanto possa scatenarsi rapidamente una situazione di pericolo. La cronaca odierna ci ricorda l’importanza di gestire con attenzione emozioni e conflitti.

ANCONA – Avevano convissuto ma la loro relazione era poi giunta al capolinea, quindi il casuale incontro in centro e la lite, poi passata alle vie di fatto. Nella serata di ieri la polizia è intervenuta in Piazza Cavour per un diverbio per futili motivi successivamente degenerato, tra due ex. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

