Si fingeva una donna per farsi mandare foto intime da minori | in Spagna arrestato un sacerdote

In un caso scioccante che scuote la comunità, un sacerdote spagnolo è stato arrestato per aver usato una falsa identità femminile online al fine di adescare minori e ottenere foto intime. L'operazione, condotta dalle autorità spagnole, ha già rivelato potenziali vittime in tutta la regione. La vicenda solleva gravi interrogativi sulla sicurezza dei minori e sull'adeguatezza delle misure di vigilanza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante indagine.

Un sacerdote spagnolo è stato arrestato con l'accusa di molestie sessuali. L'uomo si fingeva una donna online ed era riuscito a farsi mandare foto intime da un minore, i cui genitori hanno sporto poi denuncia. Secondo le autorità spagnole, le vittime adescate con le medesime modalità potrebbero essere molte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fingeva - donna - farsi - mandare

Si fingeva una donna per farsi mandare foto intime da minori: in Spagna arrestato un sacerdote; Good American Family : ecco la vera storia di Natalia Grace; Si finge innamorato della vedova e le ruba i risparmi: truffa da 100mila euro.

Si fingeva una donna per farsi mandare foto intime da minori: in Spagna arrestato un sacerdote - L’uomo si fingeva una donna online ed era riuscito a farsi mandare foto intime da un minore, i cui genitori hanno sporto poi ... Da fanpage.it

Si fingeva attore porno e la ricattava - Il Resto del Carlino - SI FINGEVA un pornoattore su Facebook e, con l’inganno, era riuscito a farsi mandare foto osé dalla quarantenne reggiana. Scrive ilrestodelcarlino.it