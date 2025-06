Si faranno incontri conviviali tra caffè e ristoranti

Preparati a un novembre da gustare e leggere con il nuovo festival letterario BookWalk a Verona, dal 12 al 18. Per la prima volta, la letteratura royal sarà protagonista, tra incontri conviviali tra caffè e ristoranti e uno spazio dedicato ai grandi classici. Ideato dalla giornalista Anna Martellato, l’evento promuove una cultura slow e autentica, portando la letteratura tra brunch e cene d’autore. Un appuntamento imperdibile per gli amanti di libri e buon cibo, che unisce sapori e parole in un connubio unico.

L a letteratura royal è l'ospite d'onore, per la prima volta, di un festival letterario con un suo spazio. Succederà a BookWalk, a Verona dal 12 al 18 novembre. Creato dalla giornalista e scrittrice Anna Martellato (con Gruppo Food Democracy e Agsm Aim) e con il patrocinio del comune di Verona, nasce in un'ottica slow per (ri)portare la letteratura nei caffè e nei ristoranti tra brunch, caffè e cene d'autore. Salone del libro di Torino: l'80% lettori compra libri anche online X Bookwalk sarà a Verona per tre anni. «Bookwalk sarà visionario, radicato, libero, un cammino narrativo condiviso, un invito ad ascoltare, riflettere, scoprire.