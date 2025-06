Si fa male in mare e viene soccorso dai carabinieri Elitrasportato a Roma

Durante un intervento di routine lungo la splendida costa di Ponza, un turista si è fatto male in mare, richiedendo un tempestivo soccorso. I carabinieri, impegnati anche nel contrasto alla criminalità e allo spaccio nelle zone più trafficate della movida, hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Nel corso delle operazioni sono stati eseguiti numerosi controlli che rafforzano la nostra fiducia nella tutela del territorio e delle persone.

Nella giornata di ieri i carabinieri di Ponza hanno eseguito un servizio straordinario sulla fascia costiera, finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e all’attività di spaccio, controllando in particolar modo le zone della movida. Nel corso di tale attività sono stati eseguiti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - male - mare - viene

Ingoia cocaina durante un controllo dei carabinieri, si sente male e muore - Un drammatico episodio che ha lasciato senza parole le forze dell’ordine e la comunità. Un uomo di 32 anni, già noto alle autorità, si è sentito male e ha perso la vita davanti agli occhi dei carabinieri durante un normale controllo.

La tentata #rapina finisce male per l'aggressore: la vittima reagisce affidandosi alle #artimarziali, il malvivente scappa. Poi l'arrivo dei #carabinieri. E' accaduto nella notte a #Saronno Vai su Facebook

Si fa male in mare e viene soccorso dai carabinieri. Elitrasportato a Roma; Si sente male mentre nuota facendo pesca sportiva: 66enne salvato da carabiniere e bagnanti; Garlasco, l'ex maresciallo: Indagavo sulle Cappa ma mi hanno fermato. Il movente farà male a due famiglie.

Fugge dall’ospedale e va in mare Viene bloccato dai carabinieri - Il Resto del Carlino - Il Resto del Carlino; Ascoli; Cronaca; Fugge dall’ospedale e va in mare Viene bloccato dai carabinieri; Fugge dall’ospedale e va in mare Viene bloccato dai carabinieri ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Prende a unghiate un carabiniere, arrestata in un parcheggio di Gabicce: aveva la patente revocata e la moto senza assicurazione né revisione - Corriere Adriatico - GABICCE MARE Viene controllata in un parcheggio di un’area di servizio di Gabicce Mare, regisce male e va su tutte le furie fino ad aggredire i carabinieri. corriereadriatico.it scrive